The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном

09:20 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские разведывательные службы и военные перестали предоставлять США разведывательные данные относительно перемещения судов в Карибском бассейне. Об этом сообщила британская газета The Times, ранее такая информация была опубликована со ссылкой на источники американским телеканалом CNN.

Неназванный собеседник газеты сообщил, что ранее британцы делились с американцами такими данными как координаты лодок, на которых, возможно, перевозятся наркотики, и число людей на их борту.

Как уточняет издание, королевские ВМС проводят операции против контрабандистов наркотиками в Карибском бассейне, однако их подход отличается от действий США. «Мы не берем и не уничтожаем суда, убивая людей. Мы их арестовываем», — сказал изданию источник в британском флоте.

Правительство Соединенного Королевства не стало комментировать информацию о приостановке обмена разведывательной информацией. Как замечает The Times, пока не ясно, последовали ли за этим какие-либо меры со стороны Соединенных Штатов, которые также делятся с Великобританией разведданными в ряде регионов, включая Украину.

