0
0
0
НОВОСТИ

«Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ

09:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики группировки «Движение талибов Пакистана» («Техрик-и-Талибан Пакистан», ТТП) взяли на себя ответственность за взрыв у здания суда в столице исламской республики, который привел к гибели 12 человек. Об этом сообщила газета Business Recorder.

Во вторник на окраине пакистанской столицы на парковке рядом с окружным судом прогремел взрыв. 12 человек погибли, 27 получили ранения. Как сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, пытавшийся проникнуть в здание суда смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 12.11.2025
The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
0
121
09:05 12.11.2025
Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
0
157
09:02 12.11.2025
Итоги форума «Культура Традиции Наследие»: народные промыслы станут основой новой стратегической отрасли
0
126
09:00 12.11.2025
За ночь над регионами РФ сбили 22 украинских БПЛА
0
144
22:05 11.11.2025
Израиль, возможно, выпустит бойцов ХАМАС из тоннелей, только пока не ясно, куда им идти - СМИ
0
681
21:07 11.11.2025
Орбан: На повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште
0
695
20:40 11.11.2025
Токаев: Каких-либо серьезных проблем между Россией и Казахстаном не существует
0
700
19:43 11.11.2025
Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами
0
705
19:25 11.11.2025
Полеты воздушных шаров Литва расценила как «гибридную атаку» со стороны Белоруссии
0
744
18:18 11.11.2025
Промышленное прошлое Лефортово уступает место креативному будущему
0
777

Возврат к списку