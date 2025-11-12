«Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики группировки «Движение талибов Пакистана» («Техрик-и-Талибан Пакистан», ТТП) взяли на себя ответственность за взрыв у здания суда в столице исламской республики, который привел к гибели 12 человек. Об этом сообщила газета Business Recorder.

Во вторник на окраине пакистанской столицы на парковке рядом с окружным судом прогремел взрыв. 12 человек погибли, 27 получили ранения. Как сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, пытавшийся проникнуть в здание суда смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем.