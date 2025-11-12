Итоги форума «Культура Традиции Наследие»: народные промыслы станут основой новой стратегической отрасли

09:02

Фото Татьяны Товпеко-Першиной

В Москве состоялся Международный форум «Культура Традиции Наследие», организованный Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга». Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», и собрало порядка 300 участников – представителей власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеров, экспертов в области культуры и экономики. Главной темой форума стало принятие резолюции, подразумевающей создание Культурно-промышленного комплекса России – новой стратегической отрасли, которая объединит культуру, промышленность, образование и современное производство. Девиз – «От истока к возрождению через нити времени» – стал символом преемственности, созидания и единства традиций и инноваций.

Международный форум «Культура Традиции Наследие» стал интеллектуальной и практической площадкой, где встречаются традиции, индустрия и визуальная идентичность страны. Его главная цель – создание устойчивого движения по возрождению культурного кода России в быту, интерьере, дизайне, производстве и воспитании, объедении мастеров, дизайнеров, предприятия и носителей региональных традиций.

«Сегодня мы говорим о народных художественных промыслах не как о явлении прошлого, а как о живой, динамично развивающейся отрасли, которая формирует современный облик нашей страны. Это особенно символично в преддверии 2026 года, который президент России Владимир Владимирович Путин объявил годом Единства народов. Ведь именно в многообразии и богатстве наших культурных традиций, в уникальном коде каждого народа России кроется сила нашего единства. Сбережение и развитие народных промыслов – это и есть сохранение российской идентичности. Отмечу, что председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко особое внимание уделяет вопросам сохранения культурной идентичности. И народные промыслы служат основой для создания малого и среднего бизнеса, стимулируя не только самих мастеров, но и сопутствующие отрасли – туризм, легкую промышленности, торговлю и сферу услуг», – отметила в приветственной речи заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко.

В своем выступлении заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский отметил высокий потенциал развития креативной экономики, а также обратил внимание на важность подготовки нового поколения кадров: «Креативные индустрии развиваются в 2-4 раза быстрее, чем традиционные отрасли экономики. Поэтому во всем мире внимание направлено на них. Народные художественные промыслы - часть креативной экономики, они становятся источником вдохновения для промышленного, домашнего и прочего дизайна. Уже сейчас Россия находится в числе передовых стран по доле ВВП, приходящейся на креативную экономику, - это 4,1% по итогам прошлого года. Нам необходимо выстроить систему подготовки кадров, где студенты изучают не только классические дисциплины, но и основы проектного менеджмента, цифрового маркетинга, работы с искусственным интеллектом в креативных индустриях. Образовательные программы должны стать междисциплинарными, объединяя гуманитарные науки, технологии и бизнес-компетенции».

Одной из главных задач форума стала выработка реальных решений, направленных на популяризацию и переосмысление традиционной русской культуры в том числе через законотворческие механизмы. С приветственным словом участникам форума обратился ответственный секретарь бюро Высшего совета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Денис Кравченко, который отметил значимость вклада участников форума в совершенствовании существующей законодательной базы: «Являясь автором Федерального закона № 330 «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», я пристально слежу за вашей активной деятельностью и придаю ей очень большое значение. Сегодня правительство разработало 10 подзаконных актов, а мы, законодатели и политики, работаем над тем, чтобы законодательство принималось и в регионах нашей страны. В настоящий момент более трети регионов приняли соответствующие региональные законы. Такой закон принят и в Подмосковье, и в ряде других ключевых субъектов, которые вносят основной вклад в развитие креативной экономики нашей страны».

Также к гостям с приветственным словом обратилась статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева: «Минкультуры России поддерживает научные и цифровые инновации, реализует образовательные, культурные программы и творческие проекты, развивает и модернизирует инфраструктуру культуры. Напомню, при нашей поддержке по всей стране создаются школы креативных индустрий. Творческие индустрии смело идут в ногу со временем, осмысливают актуальные события и отстаивают нашу культурную идентичность на российском и международном уровнях. Безусловно, в этом процессе нам крайне важно объединять различные направления и ресурсы, создавать новое на стыке разных сфер деятельности и находить новые возможности для развития. Креативная сфера объединяет не только культуру, но и экономику, технологии, образование. Она требует межведомственного взаимодействия и интеграции».

Вице-президент Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», председатель Московского областного регионального отделения «Союз женщин России» Екатерина Богдасарова подчеркнула роль Московской области и ее вклад в культуру страны: «Московская область бережно хранит традиции, передаваемые из поколения в поколение. Подмосковные бренды известны не только в России, но во всем мире: лаковая миниатюра Федоскино, расписные подносы Жостово, бело-синяя Гжель, Дулевский фарфор, Павлопосадские платки и Клинская елочная игрушка. Особую роль играют мастера-художники, носители традиций. Когда есть учитель, наставник – найдется обязательно и ученик, а значит нить времен не будет прервана».

Одним из ключевых итогов форума стало принятие Резолюции, провозглашающей создание культурно-промышленного комплекса – новой отрасли, призванной объединить производственные, образовательные и креативные индустрии. Его деятельность будет сосредоточена на разработке продукции в таких сферах, как дизайн, текстиль, архитектура и промышленность, с опорой на отечественную производственную базу. Резолюция будет направлена в профильные органы государственной власти для дальнейшего рассмотрения и интеграции в государственные программы.

«Создание культурно-промышленного комплекса – это не просто экономическая задача. Перед лицом попыток «отмены» русской культуры за рубежом, эта работа приобретает особое значение. Именно эти внешние вызовы консолидировали наши силы, направив их на укрепление исконных русских традиций. Культурно-промышленный комплекс – это наш деятельный и созидательный ответ на вопрос, как сделать наше великое наследие живым, актуальным и востребованным в 21 веке. Мы стоим на пороге формирования нового рынка, который соединит мудрость предков и энергию молодых талантов, сохранит традиции через их развитие. Это наш путь к тому, чтобы культура стала настоящим драйвером роста и гордостью всей России», – поделилась председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» – это общественная организация, объединяющая представителей российского бизнеса с целью развития деловой активности, укрепления социального и правового статуса предпринимателей и повышения репутации отечественного бизнеса. Союз способствует модернизации и укреплению национальной промышленности, развитию российской экономики на принципах добросовестной конкуренции, социальной ответственности и свободы предпринимательства. Особое внимание уделяется поддержке инноваций, стартапов и молодых компаний, которым предоставляется помощь в привлечении инвестиций и экспертных знаний. СПП «Иволга» оказывает своим членам консультационную, организационно-правовую и информационную поддержку, формирует базы данных и условия для обмена деловой информацией. В рамках Союза проводятся форумы, деловые поездки и выставки, способствующие установлению новых партнерских связей и продвижению российских товаров и услуг на международном уровне. Главная цель Союза – всестороннее развитие экономики страны, создание благоприятных условий для труда, предпринимательства и достойной жизни граждан России.