Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
10:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич считает, что страны Европы готовятся к возможному военному конфликту с Россией.
«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся», — так Вучич в понедельник в эфире телеканала Pink TV прокомментировал заявление начальника Главного штаба ВС Франции Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.
Вучич также заявил, что Сербия оказалась «между молотом и наковальней» в контексте преследуемых странами Запада и Россией целей. По его словам, Сербии необходимо продолжить укреплять армию для своей защиты. «Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», — отметил он.
НОВОСТИ
- 09:32 12.11.2025
- «Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ
- 09:20 12.11.2025
- The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
- 09:05 12.11.2025
- Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
- 09:02 12.11.2025
- Итоги форума «Культура Традиции Наследие»: народные промыслы станут основой новой стратегической отрасли
- 09:00 12.11.2025
- За ночь над регионами РФ сбили 22 украинских БПЛА
- 22:05 11.11.2025
- Израиль, возможно, выпустит бойцов ХАМАС из тоннелей, только пока не ясно, куда им идти - СМИ
- 21:07 11.11.2025
- Орбан: На повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште
- 20:40 11.11.2025
- Токаев: Каких-либо серьезных проблем между Россией и Казахстаном не существует
- 19:43 11.11.2025
- Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами
- 19:25 11.11.2025
- Полеты воздушных шаров Литва расценила как «гибридную атаку» со стороны Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать