Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении С-130 в Грузии
10:05 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении военно-транспортного самолета С-130 в Грузии. Ведомство опубликовало список погибших в соцсети X.
«В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:32 12.11.2025
- Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР
- 11:20 12.11.2025
- Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном
- 11:05 12.11.2025
- Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ
- 11:00 12.11.2025
- Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ
- 10:32 12.11.2025
- Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила
- 10:20 12.11.2025
- Войска беспилотных систем созданы в Вооруженных силах России
- 10:00 12.11.2025
- Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
- 09:32 12.11.2025
- «Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ
- 09:20 12.11.2025
- The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
- 09:05 12.11.2025
- Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать