Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении С-130 в Грузии

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство национальной обороны Турции сообщило о гибели 20 военнослужащих при крушении военно-транспортного самолета С-130 в Грузии. Ведомство опубликовало список погибших в соцсети X.

«В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета», — говорится в сообщении.