Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила

10:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), от которого в подмосковном Красногорске пострадал ребенок, составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Это оказалось самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с взрывчатым веществом до 10 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник агентства.

