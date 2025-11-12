Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), от которого в подмосковном Красногорске пострадал ребенок, составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Это оказалось самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с взрывчатым веществом до 10 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник агентства.