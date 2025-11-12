Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ
11:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морозы пришли в девять регионов России, температуры могут понижаться до 20-43 градусов. Температура в этих субъектах на 7-13 единиц ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«12-13 ноября в Ненецком автономном округе и Республике Коми ожидается температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальное значение может достигать минус 20-25 градусов. На севере Урала, в ХМАО и ЯНАО 12–14 ноября прогнозируется температура на 10-13 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне от 27 до 33 градусов мороза», — сказал он.
В Сибирском федеральном округе, а именно на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края, 12–14 ноября температура будет на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальные значения там могут опускаться до 29-39 градусов мороза в ночные часы. В Иркутской области с 13 по 15 ноября температура составит минус 28-34 градуса.
Настоящая зима пришла и на Дальний Восток. Температура на севере Якутии на 8-13 градусов ниже нормы, с минимальными значениями минус 39-43 градуса. В Магаданской области и на Чукотке 13–14 ноября температура будет на 7-8 градусов ниже нормы — до 37-38 мороза.
НОВОСТИ
- 11:32 12.11.2025
- Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР
- 11:20 12.11.2025
- Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном
- 11:05 12.11.2025
- Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ
- 10:32 12.11.2025
- Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила
- 10:20 12.11.2025
- Войска беспилотных систем созданы в Вооруженных силах России
- 10:05 12.11.2025
- Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении С-130 в Грузии
- 10:00 12.11.2025
- Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
- 09:32 12.11.2025
- «Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ
- 09:20 12.11.2025
- The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
- 09:05 12.11.2025
- Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать