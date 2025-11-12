Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морозы пришли в девять регионов России, температуры могут понижаться до 20-43 градусов. Температура в этих субъектах на 7-13 единиц ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«12-13 ноября в Ненецком автономном округе и Республике Коми ожидается температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальное значение может достигать минус 20-25 градусов. На севере Урала, в ХМАО и ЯНАО 12–14 ноября прогнозируется температура на 10-13 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне от 27 до 33 градусов мороза», — сказал он.

В Сибирском федеральном округе, а именно на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края, 12–14 ноября температура будет на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальные значения там могут опускаться до 29-39 градусов мороза в ночные часы. В Иркутской области с 13 по 15 ноября температура составит минус 28-34 градуса.

Настоящая зима пришла и на Дальний Восток. Температура на севере Якутии на 8-13 градусов ниже нормы, с минимальными значениями минус 39-43 градуса. В Магаданской области и на Чукотке 13–14 ноября температура будет на 7-8 градусов ниже нормы — до 37-38 мороза.