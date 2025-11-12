0
0
98
НОВОСТИ

Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ

11:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морозы пришли в девять регионов России, температуры могут понижаться до 20-43 градусов. Температура в этих субъектах на 7-13 единиц ниже климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«12-13 ноября в Ненецком автономном округе и Республике Коми ожидается температура на 7-10 градусов ниже нормы, минимальное значение может достигать минус 20-25 градусов. На севере Урала, в ХМАО и ЯНАО 12–14 ноября прогнозируется температура на 10-13 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне от 27 до 33 градусов мороза», — сказал он.

В Сибирском федеральном округе, а именно на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края, 12–14 ноября температура будет на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальные значения там могут опускаться до 29-39 градусов мороза в ночные часы. В Иркутской области с 13 по 15 ноября температура составит минус 28-34 градуса.

Настоящая зима пришла и на Дальний Восток. Температура на севере Якутии на 8-13 градусов ниже нормы, с минимальными значениями минус 39-43 градуса. В Магаданской области и на Чукотке 13–14 ноября температура будет на 7-8 градусов ниже нормы — до 37-38 мороза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 12.11.2025
Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР
0
11
11:20 12.11.2025
Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном
0
53
11:05 12.11.2025
Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ
0
96
10:32 12.11.2025
Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила
0
157
10:20 12.11.2025
Войска беспилотных систем созданы в Вооруженных силах России
0
169
10:05 12.11.2025
Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении С-130 в Грузии
0
193
10:00 12.11.2025
Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
0
200
09:32 12.11.2025
«Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ
0
222
09:20 12.11.2025
The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
0
286
09:05 12.11.2025
Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
0
326

Возврат к списку