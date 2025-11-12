0
Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном

11:20 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай планирует построить атомный авианосец следующего поколения, который может быть вооружен рельсотроном (рельсовой пушкой) и самолетами шестого поколения. Об этом сообщила военный обозреватель и профессор Университета национальной обороны НОАК в Пекине Лян Фан.

«Будущий китайский атомный авианосец может быть оснащен более совершенными видами оборонительного оружия, такими как высокоэнергетическое лазерное оружие и электромагнитная рельсовая пушка», — приводит слова Лян Фана газета South China Morning Post.

Рельсотрон — это система вооружения, которая использует электромагнитную силу вместо пороха для разгона металлических снарядов до сверхвысоких скоростей. Такая технология обладает рядом преимуществ, в том числе это высокая начальная скорость снаряда и низкий уровень шума, но при этом система потребляет большое количество энергии.

«Ожидается, что на атомном авианосце будут размещены палубные самолеты шестого поколения, обладающие повышенной маневренностью, более высокой скоростью полета и улучшенными возможностями обнаружения», — добавила Лян Фан. Она также отметила, что доля беспилотных самолетов на борту авианосца «значительно увеличится».

