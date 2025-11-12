Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном
11:20 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай планирует построить атомный авианосец следующего поколения, который может быть вооружен рельсотроном (рельсовой пушкой) и самолетами шестого поколения. Об этом сообщила военный обозреватель и профессор Университета национальной обороны НОАК в Пекине Лян Фан.
«Будущий китайский атомный авианосец может быть оснащен более совершенными видами оборонительного оружия, такими как высокоэнергетическое лазерное оружие и электромагнитная рельсовая пушка», — приводит слова Лян Фана газета South China Morning Post.
Рельсотрон — это система вооружения, которая использует электромагнитную силу вместо пороха для разгона металлических снарядов до сверхвысоких скоростей. Такая технология обладает рядом преимуществ, в том числе это высокая начальная скорость снаряда и низкий уровень шума, но при этом система потребляет большое количество энергии.
«Ожидается, что на атомном авианосце будут размещены палубные самолеты шестого поколения, обладающие повышенной маневренностью, более высокой скоростью полета и улучшенными возможностями обнаружения», — добавила Лян Фан. Она также отметила, что доля беспилотных самолетов на борту авианосца «значительно увеличится».
НОВОСТИ
- 11:32 12.11.2025
- Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР
- 11:05 12.11.2025
- Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ
- 11:00 12.11.2025
- Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ
- 10:32 12.11.2025
- Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила
- 10:20 12.11.2025
- Войска беспилотных систем созданы в Вооруженных силах России
- 10:05 12.11.2025
- Минобороны Турции сообщило о гибели 20 военных при крушении С-130 в Грузии
- 10:00 12.11.2025
- Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
- 09:32 12.11.2025
- «Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ
- 09:20 12.11.2025
- The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
- 09:05 12.11.2025
- Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать