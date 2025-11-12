0
НОВОСТИ

Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР

11:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели добрались до туристов, которые сорвались со склона в горах Карачаево-Черкесии, и начали их спуск, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«Спасатели МЧС России обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск», — сказали в министерстве.

Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, третий повредил колени.

