Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР
11:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели добрались до туристов, которые сорвались со склона в горах Карачаево-Черкесии, и начали их спуск, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«Спасатели МЧС России обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск», — сказали в министерстве.
Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы, третий повредил колени.
НОВОСТИ
- 13:05 12.11.2025
- Армения не намерена отказываться от российского зерна — Пашинян
- 13:00 12.11.2025
- Армения хочет отказаться от зерна из РФ в пользу более дорогого украинского — СВР
- 12:32 12.11.2025
- Подача воды для 345 тыс. жителей Новороссийска ограничена из-за аварии на водоводе
- 12:20 12.11.2025
- Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС — Дональд Туск
- 12:05 12.11.2025
- США уничтожают лодки у берегов Венесуэлы с помощью БПЛА и истребителей F-35 — CNN
- 12:00 12.11.2025
- Во Франции обеспокоены перевооружением Германии — Politico
- 11:20 12.11.2025
- Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном
- 11:05 12.11.2025
- Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ
- 11:00 12.11.2025
- Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ
- 10:32 12.11.2025
- Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать