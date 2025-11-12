США уничтожают лодки у берегов Венесуэлы с помощью БПЛА и истребителей F-35 — CNN
12:05 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные США используют беспилотники MQ-9 Reaper и истребители пятого поколения F-35, чтобы уничтожать лодки якобы наркоторговцев у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их информации, одна из лодок была уничтожена с самолета огневой поддержки наземных войск AC-130J — так называемой летающей батареи. Телеканал подчеркнул, что американские военные ранее публично никогда не сообщали о том, какие средства они используют в своих операциях против наркоторговцев. CNN напомнил, что с сентября ВС США в регионе потопили не менее 20 лодок, в результате чего погибли 76 человек.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, более 16 тысяч военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.
По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.
