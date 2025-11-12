0
Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС — Дональд Туск

12:20 12.11.2025

Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта Евросоюза. Это еще раз подтвердил в сети Х премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта [ЕС]», — написал он. «Так, как я и говорил. Это уже решено. Мы делаем, а не болтаем», — добавил премьер-министр. Он также сообщил, что Польша не будет платить за отказ от приема мигрантов.

Ранее это решение подтвердил президент страны Кароль Навроцкий.

