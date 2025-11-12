Подача воды для 345 тыс. жителей Новороссийска ограничена из-за аварии на водоводе
12:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водоснабжение жителей Новороссийска Краснодарского края ограничено из-за аварии на магистральном водоводе, сообщили в городском водоканале.
«В связи с аварийными работами по устранению утечки на водоводе первой очереди ТГВ по адресу: улица Пограничная подача воды населению города Новороссийска будет осуществляться 12 и 13 ноября 2025 года утром с 06:00 до 09:00 [мск]», — говорится в сообщении.
По данным Краснодарстата, на 1 января 2025 года в Новороссийске проживало более 345,5 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 13:05 12.11.2025
- Армения не намерена отказываться от российского зерна — Пашинян
- 13:00 12.11.2025
- Армения хочет отказаться от зерна из РФ в пользу более дорогого украинского — СВР
- 12:20 12.11.2025
- Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС — Дональд Туск
- 12:05 12.11.2025
- США уничтожают лодки у берегов Венесуэлы с помощью БПЛА и истребителей F-35 — CNN
- 12:00 12.11.2025
- Во Франции обеспокоены перевооружением Германии — Politico
- 11:32 12.11.2025
- Спасатели добрались до троих туристов, сорвавшихся со склона горы в КЧР
- 11:20 12.11.2025
- Будущий атомный авианосец Китая может быть оснащен рельсотроном
- 11:05 12.11.2025
- Целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров между РФ и США — ФСБ
- 11:00 12.11.2025
- Температура на 7-13 градусов ниже нормы ожидается в девяти регионах РФ
- 10:32 12.11.2025
- Мощность СВУ, от которого пострадал ребенок в Красногорске, составила 10 граммов тротила
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать