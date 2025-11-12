0
Подача воды для 345 тыс. жителей Новороссийска ограничена из-за аварии на водоводе

12:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водоснабжение жителей Новороссийска Краснодарского края ограничено из-за аварии на магистральном водоводе, сообщили в городском водоканале.

«В связи с аварийными работами по устранению утечки на водоводе первой очереди ТГВ по адресу: улица Пограничная подача воды населению города Новороссийска будет осуществляться 12 и 13 ноября 2025 года утром с 06:00 до 09:00 [мск]», — говорится в сообщении.

По данным Краснодарстата, на 1 января 2025 года в Новороссийске проживало более 345,5 тыс. человек.

