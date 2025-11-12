0
Армения хочет отказаться от зерна из РФ в пользу более дорогого украинского — СВР

13:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения по политическим соображениям намерена отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза. В Службе внешней разведки (СВР) РФ назвали подобные планы армянской стороны «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений „хотят отвязаться“ от Москвы и оказать помощь Украине — приобретать часть необходимых объемов зерна у „незалежной“. Однако вот незадача — украинское зерно более чем вполовину дороже», — говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР.

«Такой вот поцелуй Еревана», — констатировали в Службе внешней разведки.

