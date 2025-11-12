Армения не намерена отказываться от российского зерна — Пашинян
13:05 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского.
«Не может этого быть», — сказал Пашинян, комментируя на брифинге информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Ереван по политическим соображениям откажется от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза.
«Это абсолютное недоразумение», — добавил премьер.
