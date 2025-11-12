0
0
197
НОВОСТИ

Армения не намерена отказываться от российского зерна — Пашинян

13:05 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского.

«Не может этого быть», — сказал Пашинян, комментируя на брифинге информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Ереван по политическим соображениям откажется от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза.

«Это абсолютное недоразумение», — добавил премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 12.11.2025
Пауэлл действительно звонил в Кремль, но не захотел слушать позицию РФ — Песков
0
13
14:12 12.11.2025
Польша не может оставаться «заложником» Украины — Навроцкий
0
74
14:00 12.11.2025
В случае конфискации российских активов Бельгии мало не покажется — СВР РФ
0
103
13:32 12.11.2025
Российские инструкторы и военные ЦАР ликвидировали базу боевиков
0
175
13:20 12.11.2025
Сообщения СВР не бывают голословными — Песков о данных по закупкам зерна Арменией
0
200
13:00 12.11.2025
Армения хочет отказаться от зерна из РФ в пользу более дорогого украинского — СВР
0
197
12:32 12.11.2025
Подача воды для 345 тыс. жителей Новороссийска ограничена из-за аварии на водоводе
0
216
12:20 12.11.2025
Польша не будет принимать мигрантов в рамках миграционного пакта ЕС — Дональд Туск
0
224
12:05 12.11.2025
США уничтожают лодки у берегов Венесуэлы с помощью БПЛА и истребителей F-35 — CNN
0
248
12:00 12.11.2025
Во Франции обеспокоены перевооружением Германии — Politico
0
256

Возврат к списку