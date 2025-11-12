Сообщения СВР не бывают голословными — Песков о данных по закупкам зерна Арменией

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России никогда не бывают голословными, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение СВР о намерении Еревана отказаться от покупки российского зерна в пользу украинского.

