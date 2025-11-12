0
НОВОСТИ

Российские инструкторы и военные ЦАР ликвидировали базу боевиков

13:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские инструкторы совместно с подразделениями Вооруженных сил (FACA) Центрально-Африканской Республики (ЦАР) уничтожили базу боевиков в префектуре От-Котто. Об этом сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

«При проведении совместной операции российских военных специалистов с подразделениями FACA в 80 км севернее Сам-Уанджи (префектура От-Котто) была обнаружена база боевиков. База была успешно ликвидирована, уничтожены 4 боевика и еще 4 ранены. Было изъято вооружение и имущество военного назначения», — рассказали в организации.

Там добавили, что бандитов, отказывающихся встать на путь мирной жизни, пройти программу разоружения и внести свой вклад в развитие Центральноафриканской Республики, ожидает неминуемая смерть, где бы они ни находились.

НОВОСТИ

