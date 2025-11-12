Польша не может оставаться «заложником» Украины — Навроцкий
14:12 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения Польши и Украины должны строиться на уважении взаимных интересов. Об этом заявил в интервью телеканалу WPolsce24 польский президент Кароль Навроцкий.
«Мы готовы помогать Украине, но мы не можем оставаться заложниками в отношениях с каким-либо государством, это понимают даже самые могущественные из наших партнеров», — отметил Навроцкий. Польский лидер подчеркнул, что его задача — сделать отношения с Киевом более «реалистичными и симметричными», поднимать перед украинскими властями важные для поляков вопросы.
