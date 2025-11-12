0
Пауэлл действительно звонил в Кремль, но не захотел слушать позицию РФ — Песков

14:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл действительно связывался в этом году с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Но диалог не получил продолжения из-за нежелания Лондона слушать позицию Москвы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Действительно, был контакт, контакт имел место, это так. Диалог не получил продолжения. Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности взаимного обмена мнениями диалог и не получил своего развития», — объяснил он.

