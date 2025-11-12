ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 150 военнослужащих

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 150 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял более 100 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 215. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено до 75 и до 450 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли до 250 солдат в зоне группировки «Восток» и до 60 — в зоне ответственности группировки «Днепр».