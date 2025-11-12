0
НОВОСТИ

Сельхозотрасль РФ демонстрирует хорошие результаты вопреки санкциям — Володин

15:12 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил хорошие результаты сельскохозяйственной отрасли России, несмотря на санкционное давление.

«Хорошо, когда отрасль демонстрирует такие результаты, несмотря на вызовы. Ведь первые, кто столкнулся с вызовами, с санкциями, — это были наши работники сельского хозяйства», — сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы напомнил, что России «обрубили» поставки сельхозпродукции. «Это заставило [работников отрасли] где-то мобилизоваться, сконцентрироваться, и посмотрите итог. Мы сегодня экспортируем по всем ключевым направлениям свою продукцию», — подчеркнул он.

