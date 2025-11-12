Индия не пойдет на компромисс при заключении торгового договора с США — министр
15:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия добивается справедливого торгового соглашения с США и не пойдет на компромисс при его подписании. Об этом заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял.
«Мы хотим заключить справедливое и сбалансированное соглашение с США и не собираемся идти на компромисс ради его скорейшего подписания. Интересы индийских фермеров, производителей молочной и рыбной продукции не будут принесены в жертву ради скорости и удобства торговых переговоров с Соединенными Штатами», — цитирует издание The Times of India выступление Гояла на встрече в Нью-Дели с представителями этих отраслей.
К настоящему времени состоялись пять раундов индийско-американских переговоров о заключении торгового соглашения. «В нашей торговле с США сохраняются политические и тарифные барьеры», — добавил министр.
