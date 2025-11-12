0
НОВОСТИ

Коррупционный скандал на Украине заметили не только в РФ, но в ЕС и США — Песков

16:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что на коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине вокруг окружения Владимира Зеленского, обратили внимание не только в Кремле, но и в ЕС, и в США. Такое мнение он высказал журналистам.

«Безусловно, [Кремль] обратил [внимание]. Мы полагаем, что и в европейских столицах обратили на это внимание, и в Соединенных Штатах Америки обратили на это внимание», — сказал Песков. «Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима», — добавил он.

