Порядка 100% расчетов РФ и Казахстана проводятся в нацвалютах — Путин
16:32 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 100% расчетов между Россией и Казахстаном проводятся в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.
«Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», — сказал российский лидер.
НОВОСТИ
- 17:12 12.11.2025
- Армения никогда не откажется от зерна из РФ, но будет учитывать другие варианты — Пашинян
- 17:00 12.11.2025
- В Кремле согласны со словами Вучича, что Европа «готовится к войне с Россией»
- 16:12 12.11.2025
- Володин призвал объективно оценивать советское прошлое и не повторять ошибок
- 16:00 12.11.2025
- Коррупционный скандал на Украине заметили не только в РФ, но в ЕС и США — Песков
- 15:32 12.11.2025
- Индия не пойдет на компромисс при заключении торгового договора с США — министр
- 15:12 12.11.2025
- Сельхозотрасль РФ демонстрирует хорошие результаты вопреки санкциям — Володин
- 15:00 12.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 150 военнослужащих
- 14:32 12.11.2025
- Пауэлл действительно звонил в Кремль, но не захотел слушать позицию РФ — Песков
- 14:12 12.11.2025
- Польша не может оставаться «заложником» Украины — Навроцкий
- 14:00 12.11.2025
- В случае конфискации российских активов Бельгии мало не покажется — СВР РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать