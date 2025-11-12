Порядка 100% расчетов РФ и Казахстана проводятся в нацвалютах — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100% расчетов между Россией и Казахстаном проводятся в национальных валютах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», — сказал российский лидер.