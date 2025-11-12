В Кремле согласны со словами Вучича, что Европа «готовится к войне с Россией»
17:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Видение Москвой ситуации в Европе, которая, по словам президента Сербии Александара Вучича, давно «готовится к войне с Россией», совпадает с видением Белграда. При этом РФ всегда понимала опасность подобного сценария и заблаговременно принимала все необходимые меры для своей безопасности, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наше видение совпадает [с позицией Вучича]. Действительно очень такие промилитаристские настроения в европейских странах, — обратил внимание Песков в комментарии корреспонденту Life Александру Юнашеву. — <…> Такая атмосфера действительно есть, это плохо. Но мы, собственно, всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно».
