Армения никогда не откажется от зерна из РФ, но будет учитывать другие варианты — Пашинян

17:12 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но также будет учитывать предложения других стран на рынке.

«Армения никогда не откажется от поставок зерна из России. Официально говорю, никогда не откажется. Но Армения также никогда не откажется посмотреть, какие еще варианты есть на рынке, кто еще продает зерно. Мы не будем закрывать уши и бежать от предложений тех стран, кто пришел к нам и заявил, что у них тоже есть зерно для продажи. И сегодня, я не хочу скрывать, такие предложения у нас есть», — сказал он, выступая в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

