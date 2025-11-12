Армения никогда не откажется от зерна из РФ, но будет учитывать другие варианты — Пашинян
17:12 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения никогда не откажется от поставок российского зерна, но также будет учитывать предложения других стран на рынке.
«Армения никогда не откажется от поставок зерна из России. Официально говорю, никогда не откажется. Но Армения также никогда не откажется посмотреть, какие еще варианты есть на рынке, кто еще продает зерно. Мы не будем закрывать уши и бежать от предложений тех стран, кто пришел к нам и заявил, что у них тоже есть зерно для продажи. И сегодня, я не хочу скрывать, такие предложения у нас есть», — сказал он, выступая в ходе правительственного часа в парламенте Армении.
НОВОСТИ
- 17:00 12.11.2025
- В Кремле согласны со словами Вучича, что Европа «готовится к войне с Россией»
- 16:32 12.11.2025
- Порядка 100% расчетов РФ и Казахстана проводятся в нацвалютах — Путин
- 16:12 12.11.2025
- Володин призвал объективно оценивать советское прошлое и не повторять ошибок
- 16:00 12.11.2025
- Коррупционный скандал на Украине заметили не только в РФ, но в ЕС и США — Песков
- 15:32 12.11.2025
- Индия не пойдет на компромисс при заключении торгового договора с США — министр
- 15:12 12.11.2025
- Сельхозотрасль РФ демонстрирует хорошие результаты вопреки санкциям — Володин
- 15:00 12.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 150 военнослужащих
- 14:32 12.11.2025
- Пауэлл действительно звонил в Кремль, но не захотел слушать позицию РФ — Песков
- 14:12 12.11.2025
- Польша не может оставаться «заложником» Украины — Навроцкий
- 14:00 12.11.2025
- В случае конфискации российских активов Бельгии мало не покажется — СВР РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать