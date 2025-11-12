0
0
150
НОВОСТИ

Путин воспринимается в мире как символ защиты русского народа — Токаев

17:40 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имя российского президента воспринимается в мире как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире», — отметил Токаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 12.11.2025
По теме контактов РФ и США «таких революционных новостей пока нет» - Ушаков
0
57
18:35 12.11.2025
Си Цзиньпин и Нарендра Моди примут участие в саммите стран G20 в Йоханнесбурге - Посол ЮАР в Нью-Дели
0
91
17:12 12.11.2025
Армения никогда не откажется от зерна из РФ, но будет учитывать другие варианты — Пашинян
0
232
17:00 12.11.2025
В Кремле согласны со словами Вучича, что Европа «готовится к войне с Россией»
0
257
16:32 12.11.2025
Порядка 100% расчетов РФ и Казахстана проводятся в нацвалютах — Путин
0
271
16:12 12.11.2025
Володин призвал объективно оценивать советское прошлое и не повторять ошибок
0
295
16:00 12.11.2025
Коррупционный скандал на Украине заметили не только в РФ, но в ЕС и США — Песков
0
299
15:32 12.11.2025
Индия не пойдет на компромисс при заключении торгового договора с США — министр
0
349
15:12 12.11.2025
Сельхозотрасль РФ демонстрирует хорошие результаты вопреки санкциям — Володин
0
312
15:00 12.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 150 военнослужащих
0
319

Возврат к списку