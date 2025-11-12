Путин воспринимается в мире как символ защиты русского народа — Токаев
17:40 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Имя российского президента воспринимается в мире как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире», — отметил Токаев.
