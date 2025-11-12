Си Цзиньпин и Нарендра Моди примут участие в саммите стран G20 в Йоханнесбурге - Посол ЮАР в Нью-Дели

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в предстоящем позднее в нынешнем месяце саммите стран Группы двадцати (G20), который пройдет в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Об этом заявил посол Южно-Африканской Республики в Нью-Дели Анил Суклал.

«Председатель [КНР] Си Цзиньпин приедет в ЮАР [на саммит G20]. Премьер-министр Моди также будет на саммите», — сказал Суклал.