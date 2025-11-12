0
По теме контактов РФ и США «таких революционных новостей пока нет» - Ушаков

18:50 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контакты России с США есть на различных уровнях, так что нельзя говорить о паузе в отношениях. Такое мнение высказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я бы не сказал, что пауза, но таких революционных новостей пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как обстоят дела во взаимодействии РФ и США. Он добавил, что «контакты есть, контакты проводятся на различных уровнях, работают посольства в Вашингтоне и Москве».

