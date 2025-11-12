Отсутствие США на саммита G20 – «их проблема» - президент ЮАР

19:25 Источник: Интерфакс

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что отказ США от участия в саммите G20 не помешает его участникам решать важные вопросы международной повестки дня.

"Мы будем принимать фундаментальные решения, а отсутствие США - их проблема", - приводят западные СМИ слова президента.

"Во многих отношениях США также отказываются от весьма важной роли, которую им следуют играть в качестве самой крупной экономики в мире", - добавил он. По его словам, бойкотами не удастся добиться чего-либо значимого.