ЕК представила программу «Европейский щит демократии»

20:14 Источник: Интерфакс

Еврокомиссия представила программу «Европейский щит демократии» – комплекс мер, направленных на защиту демократических институтов и ценностей в странах Евросоюза. Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, программой предусмотрены три направления работы органов власти ЕС: «обеспечение целостности информационного пространства»; «укрепление институтов, честных и свободных выборов», а также свободных и независимых СМИ; повышение социальной активности граждан. Наибольший резонанс вызвала инициатива в рамках «Европейского щита демократии» по созданию сети фактчекеров, которые должны выявлять «ложную информацию в соцсетях», а также по прекращению монетизации ложного контента в интернете – получения доходов от рекламы в интернет-роликах, не прошедших фактчекинг. Предполагается также создать Европейский центр демократической устойчивости. В его работе, по желанию, может принять участие любая из стран ЕС. Центр планируется сделать площадкой для обмена информацией между госструктурами о действиях иностранных государств (имеется в виду в первую очередь РФ) по манипулированию информацией, утверждает газета The Guardian.