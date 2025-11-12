0
0
78
НОВОСТИ

ЕК представила программу «Европейский щит демократии»

20:14 12.11.2025 Источник: Интерфакс

Еврокомиссия представила программу «Европейский щит демократии» – комплекс мер, направленных на защиту демократических институтов и ценностей в странах Евросоюза. Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, программой предусмотрены три направления работы органов власти ЕС: «обеспечение целостности информационного пространства»; «укрепление институтов, честных и свободных выборов», а также свободных и независимых СМИ; повышение социальной активности граждан. Наибольший резонанс вызвала инициатива в рамках «Европейского щита демократии» по созданию сети фактчекеров, которые должны выявлять «ложную информацию в соцсетях», а также по прекращению монетизации ложного контента в интернете – получения доходов от рекламы в интернет-роликах, не прошедших фактчекинг. Предполагается также создать Европейский центр демократической устойчивости. В его работе, по желанию, может принять участие любая из стран ЕС. Центр планируется сделать площадкой для обмена информацией между госструктурами о действиях иностранных государств (имеется в виду в первую очередь РФ) по манипулированию информацией, утверждает газета The Guardian.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:38 12.11.2025
Франция стала первой в мире страной, которая хоть и временно, но отказалась от повышения пенсионного возраста
0
22
19:35 12.11.2025
Депутаты Госдумы направили запрос в Минтранс по поводу запрета курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах
0
66
19:25 12.11.2025
Отсутствие США на саммита G20 – «их проблема» - президент ЮАР
0
172
18:50 12.11.2025
По теме контактов РФ и США «таких революционных новостей пока нет» - Ушаков
0
233
18:35 12.11.2025
Си Цзиньпин и Нарендра Моди примут участие в саммите стран G20 в Йоханнесбурге - Посол ЮАР в Нью-Дели
0
256
17:40 12.11.2025
Путин воспринимается в мире как символ защиты русского народа — Токаев
0
280
17:12 12.11.2025
Армения никогда не откажется от зерна из РФ, но будет учитывать другие варианты — Пашинян
0
339
17:00 12.11.2025
В Кремле согласны со словами Вучича, что Европа «готовится к войне с Россией»
0
349
16:32 12.11.2025
Порядка 100% расчетов РФ и Казахстана проводятся в нацвалютах — Путин
0
362
16:12 12.11.2025
Володин призвал объективно оценивать советское прошлое и не повторять ошибок
0
382

Возврат к списку