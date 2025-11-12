0
НОВОСТИ

Франция стала первой в мире страной, которая хоть и временно, но отказалась от повышения пенсионного возраста

20:38 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции приняли поправку о приостановке до 2027 года пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

«Поправка принята», — объявила спикер нижней палаты Яэль Брон-Пиве на заседании, трансляция которого велась на сайте Нацсобрания. За эту меру проголосовали 255 парламентария, тогда как 146 высказались против. Всего в голосовании принимали участие 505 депутатов, из них 104 воздержались. Таким образом Франция стала первой в мире страной, которая пусть и временно, но отказалась от повышения пенсионного возраста.

