Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США пролетел в 50 км от границы Эстонии с РФ

21:30 12.11.2025 Источник: Интерфакс

Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в среду провел учебный полет в воздушном пространстве Эстонии, сообщило издание Itamilradar.

В ходе выполнения миссии он приближался к российской границе на расстояние примерно 50 км. Бомбардировщик вылетел с испанской авиабазы Морон. После дозаправки над Северным морем он пролетел в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В рамках учений в небе над Эстонией он взаимодействовал с прикрывавшими его истребителями Eurofighter Typhoon FGR.4 Королевских ВВС Великобритании. Там же курсировали натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3A Sentry.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, на авиабазу Морон в Испании в минувшую субботу прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker "для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами".

