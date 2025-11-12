ФРГ собирается отправить Киеву еще три миллиарда евро дополнительно в следующем году

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль подтвердил информацию о том, что правительство его страны в следующем году намерено увеличить объем финансовой помощи Киеву на 3 млрд евро.

«На заседании по корректировке [бюджета] мы возьмем на себя дополнительно еще 3 млрд для укрепления Украины», — приводит слова политика телеканал NTV. Клингбайль напомнил, что ФРГ является «крупнейшим европейским донором Украины». Одновременно он заявил о необходимости «найти в среднесрочной перспективе решения», которые бы позволили ЕС поддерживать Киев.