Трамп подписал закон о прекращении рекордного по продолжительности шатдауна

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.

По словам Трампа, с момента подписания им документа «федеральное правительство возвращается к нормальной работе». При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов, «более миллиона госслужащих» оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.

Ранее соответствующий законопроект одобрил Конгресс США.