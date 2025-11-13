Трамп подписал закон о прекращении рекордного по продолжительности шатдауна
09:05 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.
По словам Трампа, с момента подписания им документа «федеральное правительство возвращается к нормальной работе». При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов, «более миллиона госслужащих» оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.
Ранее соответствующий законопроект одобрил Конгресс США.
