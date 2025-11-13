РФ беспокоит неопределенность властей Японии в вопросе безъядерного статуса — Песков

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которая в настоящий момент предполагает в том числе безъядерный статус страны. Неопределенность в этом вопросе вызывает беспокойство Москвы, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, следим, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. — И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]».

Оппозиция попросила Такаити в парламенте подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики Японии — обязательства не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории. Премьер не стала этого делать и уклончиво ответила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.