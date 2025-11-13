РФ беспокоит неопределенность властей Японии в вопросе безъядерного статуса — Песков
09:20 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которая в настоящий момент предполагает в том числе безъядерный статус страны. Неопределенность в этом вопросе вызывает беспокойство Москвы, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, следим, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. — И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]».
Оппозиция попросила Такаити в парламенте подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики Японии — обязательства не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории. Премьер не стала этого делать и уклончиво ответила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.
Новости
- 10:20 13.11.2025
- Бойцы РФ уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона
- 10:05 13.11.2025
- Корабли ВМФ России и ВМС Мьянмы приступили к совместным учениям «Марумекс-2025»
- 10:00 13.11.2025
- У США заканчиваются возможности для введения новых санкций против РФ — Рубио
- 09:32 13.11.2025
- Коррупционный скандал на Украине дает сигнал ЕС прекратить ее финансирование — Сийярто
- 09:05 13.11.2025
- Трамп подписал закон о прекращении рекордного по продолжительности шатдауна
- 09:00 13.11.2025
- Над регионами России за ночь сбили 130 украинских беспилотников
- 22:10 12.11.2025
- ФРГ собирается отправить Киеву еще три миллиарда евро дополнительно в следующем году
- 21:30 12.11.2025
- Стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США пролетел в 50 км от границы Эстонии с РФ
- 21:00 12.11.2025
- Саакашвили вернули из клиники обратно в тюрьму
- 20:38 12.11.2025
- Франция стала первой в мире страной, которая хоть и временно, но отказалась от повышения пенсионного возраста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать