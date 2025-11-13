0
Коррупционный скандал на Украине дает сигнал ЕС прекратить ее финансирование — Сийярто

09:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупный коррупционный скандал, разразившийся в высших эшелонах власти Украины, стал еще одним подтверждением того, что Евросоюз должен прекратить направлять туда средства европейских налогоплательщиков. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что коррупционная сеть была раскрыта в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

«Брюссель уже в течение нескольких лет финансирует украинское государство, используя деньги европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС», — написал глава МИД на своей странице в соцсети.

«Чего же еще хочет Брюссель? Отправить еще больше денег на Украину президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении только что была раскрыта крупная коррупционная сеть. Пора прекратить это безумие, мы не должны направлять деньги европейского народа на Украину!» — отметил Сийярто.

Он подтвердил, что венгерское правительство не будет участвовать в инициативах ЕС, предусматривающих предоставление Украине новых субсидий и займов. «Деньги венгерского народа не пойдут на Украину!» — заверил министр.

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.

В среду премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в связи с коррупционным скандалом в Верховную раду направлены заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук.

