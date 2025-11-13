У США заканчиваются возможности для введения новых санкций против РФ — Рубио

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских ограничений. Об этом заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.

«Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <…> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», — сказал он во время общения с журналистами по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 в канадской провинции Онтарио.

Рубио также заявил, что Вашингтон уже ввел рестрикции против «крупнейших нефтяных компаний» России. «Не знаю, что еще нужно сделать», — добавил американский госсекретарь, отметив, что, по его мнению, принимать более активные меры против так называемого теневого флота следует Европе.