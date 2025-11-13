0
НОВОСТИ

Корабли ВМФ России и ВМС Мьянмы приступили к совместным учениям «Марумекс-2025»

10:05 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ и Военно-морских сил (ВМС) Мьянмы вышли в Андаманское море для проведения учений «Марумекс-2025». Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата „Маршал Шапошников“, корвета „Гремящий“ и танкера „Борис Бутома“, вышел из территориальных вод Республики Союз Мьянма в Андаманское море для участия в морской фазе учения „Марумекс-2025“. Церемония открытия совместного военно-морского учения ВМФ России и ВМС Мьянмы состоялась накануне в порту Тилава», — говорится в сообщении.

