0
0
158
НОВОСТИ

В аэропорту Горно-Алтайск открылся новый зал ожидания вылета рейсов

10:52 13.11.2025

зал.jpg
Фото пресс-службы аэропорта Горно-Алтайск
На первом этаже основного здания аэровокзала в Горно-Алтайске открылся второй зал ожидания вылета внутренних рейсов. Теперь в так называемой «стерильной зоне» аэропорта, где пассажиры находятся после прохождения досмотра перед посадкой на самолет, появилось больше посадочных мест для пассажиров, открылось кафе, а также установлены кулеры с бесплатной питьевой водой.

«Расширение стерильной зоны — это не просто модернизация текущей инфраструктуры аэропорта на период строительства нового аэровокзального комплекса, а целенаправленная работа над качеством сервиса. Помимо организации дополнительных посадочных мест для вылетающих из республики пассажиров, в стерильной зоне обеспечен бесплатный доступ к питьевой воде. Это прямой отклик на запросы наших пассажиров и еще один шаг в развитии клиентоориентированности аэропорта», – отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер.

В июле этого года в аэропорту Горно-Алтайска (входит в Группу Сбер) открылся отдельный терминал прилета внутренних рейсов — тем самым были разведены потоки вылетающих и прилетающих на Алтай пассажиров. Благодаря высвобождению части площади основного терминала аэропорта здесь удалось организовать пространство для комфортного ожидания вылета рейсов, что особенно актуально в связи со значительно увеличившимся пассажиропотоком в Республику Алтай.

Напомним, в октябре этого года аэропорт Горно-Алтайск достиг знакового рубежа, зафиксировав обслуживание 500-тысячного пассажира с начала 2025 года. За этот год значительно увеличилась маршрутная сеть аэропорта и пул авиакомпаний, обслуживаемых в аэропорту: с января по октябрь текущего года аэропорт принимал и отправлял рейсы девяти авиакомпаний по 13 направлениям полетов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 13.11.2025
Киев потерял в Красноармейске группировку в несколько тысяч человек — Кимаковский
0
103
11:20 13.11.2025
ЕК объявила о выделении Киеву нового транша в 6 млрд евро — фон дер Ляйен
0
111
11:05 13.11.2025
Снег и до минус 5 градусов ночью ожидаются в Московском регионе на выходных — Вильфанд
0
130
11:00 13.11.2025
Окруженных в Купянске солдат ВСУ заставляют контратаковать, манипулируя едой
0
137
10:32 13.11.2025
Энергосистема Украины с каждым годом сокращается, ее трудно восстанавливать — Рубио
0
185
10:20 13.11.2025
Бойцы РФ уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона
0
199
10:05 13.11.2025
Корабли ВМФ России и ВМС Мьянмы приступили к совместным учениям «Марумекс-2025»
0
202
10:00 13.11.2025
У США заканчиваются возможности для введения новых санкций против РФ — Рубио
0
223
09:32 13.11.2025
Коррупционный скандал на Украине дает сигнал ЕС прекратить ее финансирование — Сийярто
0
263
09:20 13.11.2025
РФ беспокоит неопределенность властей Японии в вопросе безъядерного статуса — Песков
0
248

Возврат к списку