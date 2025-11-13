В аэропорту Горно-Алтайск открылся новый зал ожидания вылета рейсов
10:52 13.11.2025
|Фото пресс-службы аэропорта Горно-Алтайск
«Расширение стерильной зоны — это не просто модернизация текущей инфраструктуры аэропорта на период строительства нового аэровокзального комплекса, а целенаправленная работа над качеством сервиса. Помимо организации дополнительных посадочных мест для вылетающих из республики пассажиров, в стерильной зоне обеспечен бесплатный доступ к питьевой воде. Это прямой отклик на запросы наших пассажиров и еще один шаг в развитии клиентоориентированности аэропорта», – отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер.
В июле этого года в аэропорту Горно-Алтайска (входит в Группу Сбер) открылся отдельный терминал прилета внутренних рейсов — тем самым были разведены потоки вылетающих и прилетающих на Алтай пассажиров. Благодаря высвобождению части площади основного терминала аэропорта здесь удалось организовать пространство для комфортного ожидания вылета рейсов, что особенно актуально в связи со значительно увеличившимся пассажиропотоком в Республику Алтай.
Напомним, в октябре этого года аэропорт Горно-Алтайск достиг знакового рубежа, зафиксировав обслуживание 500-тысячного пассажира с начала 2025 года. За этот год значительно увеличилась маршрутная сеть аэропорта и пул авиакомпаний, обслуживаемых в аэропорту: с января по октябрь текущего года аэропорт принимал и отправлял рейсы девяти авиакомпаний по 13 направлениям полетов.
