Снег и до минус 5 градусов ночью ожидаются в Московском регионе на выходных — Вильфанд

11:05 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снег и температура ночью до минус 5 градусов прогнозируются в Москве и по области в выходные дни. Однако устойчивого перехода в зимний режим погоды не будет из-за последующего повышения температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу в Московском регионе начнется изменение, на высоте 1 000-1 500 метров уже температуры будут отрицательными: минус 4, минус 5 градусов. Поэтому снежинки возможны, но снег не ляжет ни в коем случае на подстилающую поверхность. В воскресенье ночные температуры будут от 0 до минус 5, а днем — около нуля, но все-таки произойдет повышение давления и существенных осадков не ожидается», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что в понедельник, по предварительному прогнозу, ночные температуры тоже будут отрицательными: минус 4 — плюс 1 градус, а днем уже снова будет около плюс 5. «А затем видно опять повышение температуры. Поэтому такой зимы, которая бы характеризовалась устойчивым переходом через 0 градусов не прогнозируется пока», — подытожил Вильфанд.

