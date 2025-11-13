ЕК объявила о выделении Киеву нового транша в 6 млрд евро — фон дер Ляйен

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия объявила о выделении Украине около 6 млрд евро по кредитной линии ERA, суммарный объем которой составляет до 45 млрд евро и которая предоставлена странами Группы семи под доходы от реинвестирования российских замороженных активов. Об этом, выступая в Европарламенте, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы объявляем сегодня о выделении Украине 6 млрд евро по программе ERA», — сказала фон дер Ляйен. Она признала, что главной целью этих действий Еврокомиссии является стремление повысить для России затраты на проведение СВО на Украине.