Киев потерял в Красноармейске группировку в несколько тысяч человек — Кимаковский
11:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские вооруженные силы потеряли в Красноармейске группировку, состоящую из нескольких тысяч человек. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет о погибших.
«Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», — сообщил Кимаковский.
Он уточнил, что в Димитров успела отойти лишь небольшая часть украинских сил.
НОВОСТИ
- 11:20 13.11.2025
- ЕК объявила о выделении Киеву нового транша в 6 млрд евро — фон дер Ляйен
- 11:05 13.11.2025
- Снег и до минус 5 градусов ночью ожидаются в Московском регионе на выходных — Вильфанд
- 11:00 13.11.2025
- Окруженных в Купянске солдат ВСУ заставляют контратаковать, манипулируя едой
- 10:52 13.11.2025
- В аэропорту Горно-Алтайск открылся новый зал ожидания вылета рейсов
- 10:32 13.11.2025
- Энергосистема Украины с каждым годом сокращается, ее трудно восстанавливать — Рубио
- 10:20 13.11.2025
- Бойцы РФ уничтожили плавсредство с десантом ВСУ в районе Херсона
- 10:05 13.11.2025
- Корабли ВМФ России и ВМС Мьянмы приступили к совместным учениям «Марумекс-2025»
- 10:00 13.11.2025
- У США заканчиваются возможности для введения новых санкций против РФ — Рубио
- 09:32 13.11.2025
- Коррупционный скандал на Украине дает сигнал ЕС прекратить ее финансирование — Сийярто
- 09:20 13.11.2025
- РФ беспокоит неопределенность властей Японии в вопросе безъядерного статуса — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать