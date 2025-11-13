0
Киев потерял в Красноармейске группировку в несколько тысяч человек — Кимаковский

11:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские вооруженные силы потеряли в Красноармейске группировку, состоящую из нескольких тысяч человек. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет о погибших.

«Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», — сообщил Кимаковский.

Он уточнил, что в Димитров успела отойти лишь небольшая часть украинских сил.

