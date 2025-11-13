0
НОВОСТИ

Шойгу передал султану Омана личное послание Путина — СБ РФ

12:00 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом передал ему личное послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ.

«Благодарю вас за теплый прием. Рад возможности впервые побывать на гостеприимной оманской земле, а также передать вам личное послание президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказал Шойгу.

