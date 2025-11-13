0
Орбан назвал коррупционеров на Украине «военной мафией», связанной с Зеленским

12:05 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Громкий коррупционный скандал на Украине показал, что в стране царит хаос, и Евросоюз должен прекратить финансировать эту страну. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвав фигурантов дела «военной мафией».

«Была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с президентом Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный обвиняемый покинул Украину. Именно в этот хаос брюссельцы хотят влить деньги европейских налогоплательщиков. То, что не будет потеряно на фронте, украдет военная мафия. Это безумие», — написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Орбан заявил, что Венгрия не будет направлять деньги своих граждан на Украину и не потерпит «никаких финансовых требований и шантажа» со стороны Зеленского. Премьер отметил, что «Брюсселю пора наконец понять, куда идут деньги» европейских налогоплательщиков.

