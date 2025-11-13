Полиция Греции задержала 30 мигрантов после бунта в центре их содержания

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческая полиция задержала 30 человек после бунта, который они устроили в закрытом центре содержания нелегальных мигрантов и беженцев близ города Серре на севере страны. Об этом сообщила газета Proto Thema («Прото тема»).

По ее сведениям, в ходе беспорядков 235 мигрантов снесли часть ограждения центра и попытались вырваться наружу. Сразу вмешались сотрудники полиции, охраняющие эту структуру. Участники беспорядков были оттеснены внутрь центра полицейскими, и там они подожгли одежду во дворе центра. Полиция арестовала 30 человек в связи с беспорядками, в основном мигрантов из Бангладеш и Египта. Отмечается, что трое из арестованных также обвиняются в попытке побега, поскольку они пытались скрыться во время инцидентов.

Во время беспорядков два стража порядка получили небольшие ранения, в одного из них попал брошенный камень. Бунт прекращен, и закрытый центр находится под охраной усиленных полицейских сил. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, будут проверены камеры видеонаблюдения для установления лиц, причастных к инцидентам.

Источники сообщили газете, что мигранты взбунтовались из-за того, что не имеют права на убежище и лишены возможности выходить за пределы центра. В нем содержатся нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию через Ливию. Большинство из них — египтяне, но есть также граждане Пакистана и Бангладеш. Они проживают в этом центре до завершения процесса одобрения или отклонения их ходатайства о предоставлении им международной защиты в виде статуса беженца.