0
0
141
НОВОСТИ

Россия с начала 2025 г. снизила импорт вина примерно на треть — вице-премьер Патрушев

14:00 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сократила импорт вина с начала текущего года примерно на треть по сравнению с прошлым годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума.

«Коллеги, я подчеркну, что результатом введенных мер регулирования стал фактически полный уход от зарубежных виноматериалов и сокращение импорта вина. Только по сравнению с прошлым годом он уменьшился приблизительно на треть», — сказал Патрушев.

Он отметил, что в структуре потребления доля отечественного продукта начала расти: с начала 2025 года она увеличилась с 58% до 63%. «Наша общая с вами задача на перспективу — системно работать над продвижением отечественных вин», — подчеркнул вице-премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 13.11.2025
Кремль согласен со словами Стубба о возобновлении диалога РФ и Европы — Песков
0
19
14:59 13.11.2025
Зеленый марафон - лауреат премии журнала «Большой спорт»
0
4
14:32 13.11.2025
Кремль определился с датой большой пресс-конференции Путина, идет подготовка — Песков
0
110
14:12 13.11.2025
МИД КНР выразил протест, комментируя заявление глав МИД стран G7 с упоминанием Тайваня
0
137
13:32 13.11.2025
ВС России ведут активное наступление в Красноармейске — МО РФ
0
221
13:20 13.11.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 330 военнослужащих в зоне СВО
0
213
13:05 13.11.2025
Черноморский флот РФ уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ
0
215
13:00 13.11.2025
ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку на Днепропетровщине
0
223
12:32 13.11.2025
Литва призвала к продолжению поддержки Киева, несмотря на коррупционный скандал
0
252
12:20 13.11.2025
Полиция Греции задержала 30 мигрантов после бунта в центре их содержания
0
251

Возврат к списку