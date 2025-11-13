Россия с начала 2025 г. снизила импорт вина примерно на треть — вице-премьер Патрушев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сократила импорт вина с начала текущего года примерно на треть по сравнению с прошлым годом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума.

«Коллеги, я подчеркну, что результатом введенных мер регулирования стал фактически полный уход от зарубежных виноматериалов и сокращение импорта вина. Только по сравнению с прошлым годом он уменьшился приблизительно на треть», — сказал Патрушев.

Он отметил, что в структуре потребления доля отечественного продукта начала расти: с начала 2025 года она увеличилась с 58% до 63%. «Наша общая с вами задача на перспективу — системно работать над продвижением отечественных вин», — подчеркнул вице-премьер.