МИД КНР выразил протест, комментируя заявление глав МИД стран G7 с упоминанием Тайваня

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тайваньский вопрос является внутриполитическим делом Китая, а его решение остается в компетенции КНР. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран G7.

«В совместном заявлении глав МИД стран G7 в очередной раз проигнорированы факты, допущены подмена понятий, преднамеренные клевета и дискредитация в адрес Китая, а также грубое вмешательство в его внутренние дела. В этой связи Китай выражает крайнее неудовольствие и протест. Тайваньский вопрос является сугубо внутренним делом Китая, а его решение лежит в компетенции китайского народа. Никакое внешнее вмешательство недопустимо», — отметил он.

Официальный представитель МИД КНР также призвал страны G7 прекратить использование вопросов, связанных с Южно-Китайским морем для обострения напряженности, а также нарушения региональных мира и стабильности.