Кремль определился с датой большой пресс-конференции Путина, идет подготовка — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина уже определена, к мероприятию ведется активная подготовка, однако обо всех подробностях Кремль будет информировать общественность своевременно.

«Дата определена. Подготовка ведется активно», — сказал Песков. «По деталям все будем своевременно вам рассказывать», — заверил он.