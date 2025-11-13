0
0
109
НОВОСТИ

Кремль определился с датой большой пресс-конференции Путина, идет подготовка — Песков

14:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина уже определена, к мероприятию ведется активная подготовка, однако обо всех подробностях Кремль будет информировать общественность своевременно.

«Дата определена. Подготовка ведется активно», — сказал Песков. «По деталям все будем своевременно вам рассказывать», — заверил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 13.11.2025
Кремль согласен со словами Стубба о возобновлении диалога РФ и Европы — Песков
0
19
14:59 13.11.2025
Зеленый марафон - лауреат премии журнала «Большой спорт»
0
4
14:12 13.11.2025
МИД КНР выразил протест, комментируя заявление глав МИД стран G7 с упоминанием Тайваня
0
137
14:00 13.11.2025
Россия с начала 2025 г. снизила импорт вина примерно на треть — вице-премьер Патрушев
0
142
13:32 13.11.2025
ВС России ведут активное наступление в Красноармейске — МО РФ
0
221
13:20 13.11.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 330 военнослужащих в зоне СВО
0
213
13:05 13.11.2025
Черноморский флот РФ уничтожил 4 безэкипажных катера ВСУ
0
215
13:00 13.11.2025
ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и Даниловку на Днепропетровщине
0
223
12:32 13.11.2025
Литва призвала к продолжению поддержки Киева, несмотря на коррупционный скандал
0
252
12:20 13.11.2025
Полиция Греции задержала 30 мигрантов после бунта в центре их содержания
0
251

Возврат к списку