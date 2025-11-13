0
0
157
НОВОСТИ

Украине придется вернуться к переговорам, но с худших позиций — Песков

15:32 13.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине после прекращения переговоров с Россией рано или поздно придется вернуться к диалогу, но с гораздо худших позиций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского МИД о прекращении переговоров.

«Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются», — подчеркнул Песков.

