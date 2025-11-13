Авианосец «Фуцзянь» направлен против второй островной цепи сдерживания США — эксперт КНР

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый китайский авианосец «Фуцзянь» будет использоваться для противостояния второй островной цепи сдерживания США, проходящей через остров Гуам. Такое мнение выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

«США развернули вокруг нас три островные цепи, первая включает Окинаву, Тайвань и Филиппины, вторая — Гуам, а третья — Гавайи», — сказал профессор-американист в программе «Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива», транслируемой на китайских стриминговых платформах. «Фактически, мы уже распространили наше сдерживание на вторую островную цепь, и вторая линия уже находится под угрозой», — сказал политолог.

По его мнению, Тайвань является ключевым узлом в первой островной цепи, где Китай уже обладает весьма значительным преимуществом, и «уничтожение первой островной цепи» для него не является проблемой. При этом политика Пекина в отношении Тайваня по-прежнему ориентирована на мирное воссоединение, добавил он.

«Фуцзянь» не играет большой роли в прорыве первой островной цепи, он направлен на вторую островную цепь», — отметил эксперт, добавив, что этот авианосец является ядром оперативного флота ВМС НОАК дальнего действия.

По его словам, Китай давно обеспечил себе прорыв через первую цепь даже без «Фуцзяня». «Только по обычным ракетам материковый Китай в целом занимает первое место в мире, не имея конкурентов, в частности в области гиперзвуковых ракет мы не имеем себе равных», — сказал Цзинь Цаньжун. Он утверждает, что китайские ракеты в ряде характеристик превосходят российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», в то время как на вооружении США нет ни одной готовой гиперзвуковой ракеты.